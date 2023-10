Ascolta post Stop

I Fratelli di Italia nostrani e quelli di importazione si guardano dall’esultare a seguito della risposta ad una interrogazione del deputato Aldo Mattia sullo stato dell’arte dei lavori sulla S.S. 7 Matera-Ferrandina.

Sebbene siano stati confermati gli interventi di messa in sicurezza, appare poco chiaro il futuro assetto di un’arteria di fondamentale importanza che necessita adeguamenti dal punto di vista strutturale per far fronte al traffico a cui è giornalmente sottoposta. Una delle alternative al vaglio consisterebbe in un’ipotesi in variante totale con una carreggiata unica con due corsie, una per senso di marcia ma con caratteristiche tali da consentirne il futuro raddoppio.

Apprendiamo quindi che il raddoppio della Matera – Ferrandina è ancora un miraggio visto che si parla di un non meglio precisato futuro raddoppio.

Ricordiamo che l’arteria fa parte di uno dei progetti più ambiziosi e efficaci per lo sviluppo della rete stradale regionale, il cosiddetto corridoio Murgia – Pollino, ovvero il corridoio trasversale tra l`autostrada A3 in prossimità dello svincolo di Lauria sud e l’autostrada A14, in prossimità dello svincolo di Gioia del Colle.

Nulla di nuovo sotto il cielo della Basilicata: alle lungaggini sorte in questi anni si aggiungono anche i tentennamenti sul raddoppio di corsia di una strada che ha mostrato tutti i suoi limiti nel corso degli anni, presentando anche un conto drammatico in quanto a vittime della strada.

Gianni Perrino

Portavoce M5S Basilicata – Consiglio Regionale