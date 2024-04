In questi dieci anni di consiliatura ne abbiamo commentate tante sull’operato del Consorzio di Bonifica e dei suoi vertici amministrativi. Abbiamo preso atto dell’affidamento di maxi consulenze che mal si sposano con l’efficienza dei servizi offerti e, abbiamo sperato in un’inversione di rotta durante la legislatura che si sta per concludere.

Oggi ci ritroviamo a commentare un messaggio whatsapp che sarebbe stato commissionato – da ciò che si legge – dal Presidente Musacchio e che inviterebbe gli operai del Consorzio di Bonifica a presenziare alla presentazione delle liste di centrodestra in concomitanza dell’arrivo del cognato d’Italia, il Ministro Lollobrigida.

Se tutto ciò fosse vero, bisognerebbe vergognarsi. Utilizzare questi mezzucci per fare becera campagna elettorale è ignobile oltreché irrispettoso nei confronti dei tanti operai del settore forestale.