Una delle poche azioni degne di nota di questa legislatura è stata l’approvazione della legge avente ad oggetto la “Promozione e gestione della circolazione dei crediti fiscali per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio in Basilicata”, norma che ha visto il contributo concreto del M5S Basilicata. Lo scopo è quello di favorire per il tramite degli enti pubblici economici regionali e le società partecipate l’acquisto annuale di crediti d’imposta relativi a bonus edilizi (superbonus 110 per cento, bonus facciate 90 per cento, bonus efficientamento 65 per cento, bonus ristrutturazioni 50 per cento), il tutto per agevolare le decine di imprese che sono rimaste spiazzate dalla mancata proroga della misura.

L’approvazione della norma è stata salutata positivamente dagli stakeholder e dalle organizzazioni di settore, ma per la concreta attuazione manca ancora un ultimo step fondamentale ovvero quella della piattaforma elettronica prevista dal disciplinare. Ad oggi questa piattaforma elettronica non risulta ancora realizzata e quindi non è operativa, suscitando non pochi malumori nella platea interessata.

Abbiamo ritenuto necessario chiedere un chiarimento alla Giunta attraverso un’interrogazione. Si dia concreta attuazione alla legge regionale e, soprattutto, si dia una risposta concreta alle decine di imprese edili interessate dalla questione.

Gianni Perrino

Portavoce M5S Basilicata – Consiglio Regionale