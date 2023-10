Ascolta post Stop

Nei giorni scorsi abbiamo commentato la risposta all’interrogazione del deputato Aldo Mattia sullo stato dell’arte dei lavori sulla S.S. 7 Matera-Ferrandina evidenziando le nostre perplessità sull’ipotesi in variante totale con una carreggiata unica con due corsie, una per senso di marcia ma con caratteristiche tali da consentirne il futuro raddoppio.

L’arteria fa parte di uno dei progetti più ambiziosi e efficaci per lo sviluppo della rete stradale regionale, il cosiddetto corridoio Murgia – Pollino, un corridoio trasversale tra l`autostrada A3 in prossimità dello svincolo di Lauria sud e l’autostrada A14, in prossimità dello svincolo di Gioia del Colle.

A nostro avviso, ma non solo, sarebbe necessario porre maggiore attenzione al potenziamento di questa arteria evitando di tergiversare ulteriormente con le indecisioni. La realizzazione e il completamento dell’asse viario Murgia-Pollino (attraverso la connessione del casello autostradale di Gioia del Colle a Lauria, passando per Matera, Pisticci, Tursi) costituirebbe una direttrice strategica di collegamento tra il Tirreno e l’Adriatico, potenziando l’accessibilità turistica lungo l’itinerario Matera-Maratea-Pollino.

La programmazione FSC 2021-2027 prevede per la Regione Basilicata un ammontare di risorse pari a circa 945 milioni di euro. L’ assegnazione della quota imputata alla Regione Basilicata per la programmazione FSC 2021-27 avverrà dopo la sottoscrizione di un Accordo tra Regione e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In questo ultimo scorcio di legislatura è necessario non lasciare alcuna strada intentata ed è per questo che ieri abbiamo presentato una mozione, sottoscritta e votata da tutti i consiglieri presenti, che impegna il Presidente Bardi ad inserire in sede di sottoscrizione dell’Accordo per la coesione Governo – Regione per la programmazione FSC 2021-27 la realizzazione dell’Asse viario Murgia – Pollino ed in particolare i tratti Gioia del Colle – bypass Matera ed il bypass Matera – Svincolo SS175 per Metaponto in quanto immediatamente cantierabili e ammissibili al finanziamento.

Gianni Perrino

Portavoce M5S Basilicata – Consiglio Regionale