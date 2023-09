C’è tempo fino al 3 settembre 2023 per iscriversi e partecipare al festival ‘C’è più gusto’, un evento dedicato al mondo della gastronomia che si terrà a Bologna dal 20 al 21 ottobre 2023. Entro questa data le imprese lucane interessate potranno inviare la loro manifestazione di interesse per poter prendere parte alla kermessecon una proposta natalizia, tra cui: panettoni, vini e spumanti, formaggi, tartufi, conserve e prodotti da forno e altre soluzioni gastronomiche.

“Siamo quello che mangiamo e beviamo” è il titolo della seconda edizione del festival che propone un ricchissimo palinsesto di talk, racconti, esperienze e degustazioni; previsti anche workshop, masterclass e mostre mercato,con la possibilità di esporre, degustare e vendere le proposte natalizie.

L’iniziativa, oltre a promuovere le produzioni dedicate al Natale lucano, è finalizzata a sostenere il settore dell’agroalimentare lucano che, ultimamente, è in affanno sia per la guerra in Ucraina in atto, che per la paralisi delle attività del dipartimento delle Politiche Agricole e Forestali, rimasto bloccato per diversi mesiin attesa del nuovo interlocutore politico, ovvero della nomina del nuovo assessore.

Per partecipare alla manifestazione occorre iscriversi alseguente il link:

https://forms.office.com/e/n9eWPaqFmK ed inserire i dati richiesti.Le imprese selezionate saranno contattate dalla struttura di Agromarketing della direzione generale Politiche agricole per gli adempimenti successivi da mettere in campo.

Gianni Leggieri

Consigliere regionale