L’Avviso Imprese Borghi,finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Progetto NGEU-Next Generation EU, ha come obiettivo quello di favorire il recupero del tessuto economico-produttivo di 294 borghi storici italiani a rischio abbandono o abbandonati, attraverso iniziative imprenditoriali da realizzarsi nei Comuni assegnatari di risorse per l’attuazione di progetti locali dirigenerazione culturale e sociale.

Lemicro, piccole e medie imprese interessate potranno presentare i loro progettidi sostenibilità ambientale (riduzione delle emissioni inquinanti, smaltimento dei rifiuti, etc.) al fine diaumentare l’attrattività dei piccoli borghi, attraverso l’offerta di servizi sia per la popolazione locale che per i visitatori.

La dotazione finanziaria disponibile è pari a 580 milioni di euro, di cui quasi 9 milioni di euro sono destinati alla Regione Basilicata, i cui Comuni assegnatari di risorse per “Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale” sono: Pietrapertosa, Castelmezzano, Accettura, Ginestra e Rapone.

Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo perduto, per un importo massimo di 75 mila euro, nella misura massima del 90% dei programmi di spesa ammissibili, elevabile al 100% per imprese da costituirsi o con una prevalente titolarità di giovani e/o donne.

L’avviso pubblico è online sul sito del Ministero della cultura a questo link: Digita qui

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 18 dell’11settembre 2023 esclusivamente attraverso il sito invitalia

Gianni Leggieri, Consigliere regionale