Il Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB), con determinazione dirigenziale n. 209 del 21 dicembre 2017, ha disposto l’aggiudicazione, in via definitiva, del servizio di pulizia ed altri servizi integrati per la durata di cinque anni in fabbisogno alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilica. Cinque i lotti interessati, tra cui quello relativo alla pulizia e servizi di ausiliariato presso l’Azienda ospedaliera regionale ‘San Carlo’ che e stato aggiudicato alla ditta CNS (Consorzio Nazionale Servizi) per un importo di oltre 18 milioni di euro. Sono stati impegnati circa duecento addetti ai servizi di pulizia, una categoria di lavoratori che è risultata fondamentale in un periodo così difficile, qual è stato quello pandemico.

Visto poi il perdurare dell’emergenza, è stato immesso in servizio nuovo personale, cinquanta unità circa, che durante tutto il periodo della pandemia ha continuato a lavorare in ambienti ad alto rischio di contagio, con la paura di ammalarsi e, difatti, alcuni di loro hanno contratto il virus. Purtroppo, per questi cinquanta lavoratori, madri e padri di famiglia, nonché giovani, vi è il rischio che a fine dicembre restino a casa; sembrerebbe, infatti, che l’AOR abbia già chiesto alla Suarb di attivare la procedura per l’espletamento di una nuova gara di appalto per il servizio di sanificazione.

A che scopo attivare una nuova gara, visto che la ditta CNS già normalmente espleta tale servizio? Se ciò dovesse avvenire, potranno poi due ditte diverse svolgere le stesse mansioni e nello stesso luogo? Se fino ad oggi il personale aggiuntivo, ovvero le cinquanta unità, ha svolto il proprio dovere, anche in situazioni molto critiche, perché ora deve andare a casa e rimanere senza salario? Occorre, quindi, che l’Azienda ospedaliera regionale ‘San Carlo’ rispetti la dignità di questi lavoratori che, nell’ultimo anno, non si sono tirati indietro di fronte al rischio di ammalarsi di Covid-19, anzi hanno continuato giornalmente a svolgere le proprie mansioni.

Gianni Leggieri

Consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle – Basilicata