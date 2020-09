Presentata quest’oggi una nuova iniziativa finanziata con i tagli degli stipendi dei nostri portavoce in Consiglio Regionale della Basilicata, Gianni Perrino, Gianni Leggieri e Carmela Carlucci. Il Gruppo Consiliare si è fatto promotore di un avviso pubblico concernente l’affidamento del servizio di navetta Matera-Bari palese A/R.

Con le somme a disposizione intendiamo attivare un servizio gratuito per i cittadini di trasporto quotidiano (sabato e domenica inclusi) comprensivo di una corsa di andata ed una di ritorno. Alla presentazione ha partecipato anche il candidato sindaco M5S per il Comune di Matera, Domenico Bennardi, che ha sottolineato il valore strategico del settore turismo nell’intero sistema regionale. Matera è indiscutibilmente il traino turistico di questa regione che vanta ricchezze culturali, paesaggistiche e naturalistiche in tutte le sue aree.

L’iniziativa vuole fungere anche da pungolo alla politica regionale, provinciale e comunale, protagoniste dell’imbarazzante empasse burocratica creatasi su collegamenti con un’infrastruttura nevralgica come quella dell’aeroporto di Bari Palese. Nelle ultime settimane abbiamo più volte sottolineato l’immobilismo dell’Assessora Merra, forse troppo impegnata nelle guerre di logoramento all’interno della maggioranza Bardi.

Ci auguriamo la più ampia partecipazione così come è avvenuto per il progetto “FacciAmo Scuola” attraverso il quale, durante la scorsa legislatura, il Gruppo Consiliare M5S ha finanziato 23 progetti nelle scuole lucane per un ammontare di 230,000 euro. Il successo dell’iniziativa ha fatto sì che venisse replicata su tutto il territorio nazionale e successivamente rivisitata con il progetto “Facciamo EcoScuola”.

Continuiamo a dimostrare che è possibile fare della politica un servizio alla collettività a tutto tondo. Il Termine perentorio per la presentazione delle offerte: ore 24.00 del giorno 8 settembre 2020.



Tutti i dettagli del bando sono presenti a questo link.

Gianni Perrino

Gianni Leggieri

Carmela Carlucci

Movimento 5 Stelle Basilicata – Consiglio Regionale