Siamo molto soddisfatti dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale della nostra mozione per l’istituzione di un apposito strumento di sostegno finanziario a cui possano accedere le famiglie di studenti universitari residenti in Basilicata – c.d. studenti “fuori sede” – in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione.

È stata una delle tante proposte che abbiamo formulato durante i giorni dell’emergenza, frutto delle numerose segnalazioni che abbiamo ricevuto dagli interessati.

Ora, il nostro auspicio è quello di vedere concretizzata la misura nel più breve tempo possibile in maniera tale da garantire un ristoro immediato a tutte quelle famiglie che sono state colpite drasticamente dagli effetti della crisi.

Sono tanti i nostri ragazzi impegnati nei percorsi universitari lontani dalla nostra regione: a loro vanno la nostra vicinanza e l’augurio che in futuro possano tornare in Basilicata per contribuire alla sua crescita culturale, in primis, mettendo a disposizione le competenze acquisite durante i loro percorsi di studio.

Gianni Perrino

Carmela Carlucci

Gianni Leggieri

Movimento 5 Stelle Basilicata – Consiglio Regionale