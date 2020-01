Nei giorni scorsi ho inviato una nota al presidente del Consiglio regionale, Carmine Cicala, per chiedergli di farsi portavoce dell’iniziativa plastic free, affinché anche il Consiglio regionale della Basilicata venga liberato dalla plastica.

Una preziosa opportunità che consentirebbe di eliminare la plastica usa e getta, grave fonte di inquinamento per gli oceani. In seguito alla campagna plastic free, lanciata nel giugno del 2018 dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, sono state numerosissime le adesioni da parte di Comuni, associazioni, università, enti ed istituzioni. Ma non basta, bisogna coinvolgere sempre più persone, società ed istituzioni!.

Assumiamo insieme questo impegno, eliminiamo le bottigliette di plastica e sostituiamole con borracce di alluminio con il logo dell’Ente Consiglio da distribuire gratuitamente a tutti i dipendenti e consiglieri. Insieme ce la possiamo fare a liberarci dalla plastica monouso, ma ognuno deve fare la propria parte.