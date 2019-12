Grazie alle deroghe ai limiti assunzionali previste nella Legge di Bilancio, nel 2020 oltre 6 mila lavoratori socialmente utili di Basilicata, Calabria, Campania e Puglia potranno essere stabilizzati.

Per anni centinaia di famiglie lucane sono rimaste nel limbo dell’incertezza, mentre gli Enti Comunali per assicurare i servizi essenziali alle comunità sono andati avanti, finanziaria dopo finanziaria, facendo ricorso all’ennesima proroga per rinnovare i contratti di questi lavoratori precari.

L’intervento del M5S nella Legge di Bilancio dimostra ancora una volta la serietà e la concretezza che abbiamo messo e continueremo a mettere in campo sempre per risolvere i problemi e migliorare il futuro della gente e dei lavoratori.

Finalmente con questa misura i Comuni potranno assumere entro il 31 dicembre 2020 a tempo indeterminato questo bacino di lavoratori, anche in sovrannumero in deroga ai limiti assunzionali di legge. Nella manovra sono previsti ulteriori 9 milioni di euro annui, che si vanno a sommare alle risorse già presenti per consentire agli enti locali di procedere alla stabilizzazione del personale.Si tratta di un risultato estremamente importante, ottenuto grazie al lavoro fondamentale del vice ministro dell’Economia Laura Castelli e e del Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo e del Ministro della Funzione Pubblica, Fabiana Dadone.

Tante le professionalità che saranno coinvolte in questo percorso di stabilizzazione: operatori ecologici, autisti, addetti alla manutenzione e cura del verde pubblico, personale amministrativo.

Ora spetta alla regione e ai comuni avviare le procedure utili per contrattualizzare queste persone

Gianni Leggieri

Consigliere Regionale M5S Basilicata