Continuano purtroppo ad andare in onda i penosi teatrini del centrodestra lucano ormai in costante agonia e senza i numeri necessari per approvare qualsiasi tipo di atto senza l’assenso determinante delle minoranze.

Ieri Cicala è stato costretto a rinviare la seduta a data da destinarsi perché, all’assenza giustificata del Consigliere Quarto, si è aggiunta quella del consigliere Aliandro. Ed è alquanto imbarazzante il comunicato diramato dal presidente Cicala che reclama più consiglieri per la Regione Basilicata come se questo fosse sufficiente a risolvere tutti i problemi legati alle eterogenee accozzaglie elettorali che si creano per vincere le elezioni a tutti i costi.

E poi c’è il Presidente Bardi, tutto preso dalle sorti del suo futuro politico, che si trincera pateticamente dietro la propaganda e nelle costose e ingannevoli pubblicità sui circuiti televisivi nazionali. Bardi prenda atto del generale fallimento di questa sua avventura politica e stacchi la spina per mettere fine a questo supplizio prima della sua scadenza naturale.

Questo è l’appello alla responsabilità che ci sentiamo di rivolgere al generale Bardi, augurando a lui e a suo staff un buon ritorno nella bellissima Napoli.

Tutti coloro che intendono proporsi come alternativa a questo disastro politico dovrebbero almeno evitare di commettere gli stessi errori. Gli unti dal signore, gli illuminati, i responsabili, i volenterosi o presunti tali, debbono capire che con le accozzaglie mascherate da potpourri non si va da nessuna parte, non si garantisce alcuna svolta a questa sfortunata regione.

Se il nuovo che avanza sarà composto da trombati, riciclati, orfani delusi del centrodestra e galantuomini inclini al conflitto di interesse, per questa regione il futuro sarà inevitabilmente segnato ancora in negativo.

Gianni Perrino

Portavoce M5S Basilicata – Consiglio Regionale