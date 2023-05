“Molta soddisfazione per l’approvazione, con la legge di bilancio, della mia proposta di finanziare il Certamen Horatianum di Venosa, manifestazione di grande importanza e spessore culturale, in particolare per la città che ha dato i natali ad Orazio”.

Così il Consigliere Regionale Gianni Leggieri dopo l’approvazione, all’unanimità, dell’emendamento da lui presentato con il quale la Regione Basilicata assegna la somma di 40.000 euro all’I.I.S.S. “Quinto Orazio Flacco” di Venosa per l’organizzazione della manifestazione denominata “CertamenHoratianum”.

Leggieri ricorda come la storica competizione di traduzione di brani di Orazio dal latino all’italiano abbia ormai raggiunto la sua 35^ edizione (sarebbe stata la 37^, se la pandemia non ne avesse impedito lo svolgimento per due anni). Con il passare degli anni, l’evento si è arricchito grazie all’apertura delle iscrizioni a studenti dei licei scientifici ed artistici e grazie alla costante partecipazione di scuole provenienti da altri Stati d’Europa.

L’evento rappresenta per la città di Venosa e per il territorio una vetrina importante, dal punto di vista turistico, culturale, ma anche accademico, per i pregevoli convegni che coinvolgono docenti, studenti ed appassionati. Le numerose iniziative che fanno da contorno alla manifestazione rappresentano un momento di coesione per la comunità ed un attrattore per visitatori da altre città e regioni.

La manifestazione ha ottenuto l’adesione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ed è stata annoverata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito tra le migliori competizioni scolastiche che promuovono le eccellenze.

La Regione Basilicata ha riconosciuto il valore culturale, formativo e di grande visibilità del CertamenHoratianum con un Legge regionale del 1990, poiché esso porta il nome della regione stessa al di fuori dei suoi confini, per ampliarli e per promuovere l’immagine della Basilicata a livello nazionale ed internazionale.

“Un ringraziamento va alla maggioranza e ai colleghi dell’opposizione per aver appoggiato questa importante proposta di finanziare uno straordinario evento culturale che permette, da anni, di far conoscere la nostra terra al mondo intero – afferma Leggieri – con l’auspicio che queste risorse possano contribuire a rendere ancor più prestigiosa questa manifestazione”.

M5S Basilicata

Gianni Leggieri