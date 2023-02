Consideriamo alquanto azzardato l’entusiasmo del Presidente Bardi relativo all’approvazione del disegno di legge sull’autonomia differenziata.

A nostro avviso appare chiaro che il Governo Meloni, in evidente affanno nella tenuta dell’esecutivo, stia dando in pasto argomenti per soddisfare alleati capricciosi e per distogliere l’attenzione sui reali problemi del paese.

Vito Bardi, invece di prestarsi a questo giochino, farebbe meglio a coinvolgere l’intero Consiglio Regionale per evitare di penalizzare la nostra regione a discapito delle velleità autonomiste sventolate dalle regioni del Nord.

L’invito a riflettere è rivolto anche alle componenti della maggioranza regionale che forse farebbero meglio ad interrogarsi sulle conseguenze che certe scelte potrebbero avere sul futuro della nostra regione. Si tratta di temi troppo delicati per essere lanciati in pasto a qualche belva assetata di campagna elettorale.

Gianni Perrino

Gianni Leggieri

Movimento 5 Stelle Basilicata – Consiglio Regionale