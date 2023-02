Uno dei risultati ottenuti durante la scorsa legislatura è stato quello di aver fornito alla Regione Basilicata una legge regionale volta a promuovere la coltivazione della canapa (cannabis sativa) per scopi produttivi e ambientali.

Nel corso di questi anni questo strumento ha cominciato a muovere i primi passi, prima con l’attivazione di un tavolo di partenariato con ALSIA, UNIBAS e rappresentanze dei produttori e poi con l’avvio del progetto pilota “Opportunità Canapa” guidato dalla stessa ALSIA. Per questo progetto sono stati stanziati 40 mila euro con l’obiettivo di mettere in atto quanto previsto nella legge regionale.

Era il dicembre 2021 e a poco più di un anno crediamo necessario fare il punto su questo progetto pilota. Per questa ragione abbiamo ritenuto opportuno presentare un’interrogazione per ricevere aggiornamenti in merito.

Continuiamo a ritenere la canapa una risorsa che potrebbe aprire nuove prospettive per l’economia lucana e dare nuova linfa al settore agricolo regionale.

Gianni Perrino

Portavoce M5S Basilicata – Consiglio Regionale