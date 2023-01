p“Cosa intende fare la Regione Basilicata nei confronti dell’azienda FAL srl (Ferrovie Appulo Lucane) per quanto riguarda la tratta ferroviaria San Nicola di Pietragalla-Avigliano Scalo (Pz), i cui lavori sono fermi da moltissimo tempo?”

“Cosa intende fare la Regione Basilicata nei confronti dell’azienda FAL srl (Ferrovie Appulo Lucane) per quanto riguarda la tratta ferroviaria San Nicola di Pietragalla-Avigliano Scalo (Pz), i cui lavori sono fermi da moltissimo tempo?” Questo è il tema dell’interrogazione presentata stamani al presidente della Giunta e all’assessore al ramo dal consigliere pentastellato, Gianni Leggieri, il quale ricorda che “anche il cantiere del Terminal di via del Gallitello della città di Potenza risulta bloccato e non si conoscono i tempi previsti per il completamento”.

“Il servizio ferroviario affidato a FAL srl – evidenzia Leggieri – presenta ancora troppe criticità, tant’è che vi sono numerosi disagi per gli utenti non solo dell’area comprendente la tratta San Nicola di Pietragalla-Avigliano Scalo (Pz), ma anche per gli utenti della città di Potenza, dove il terminal di Via del Gallitello non è entrato ancora in funzione. Ciò ha determinato nel tempo lo scadimento degli standards prestazionali di servizio, nonostante una serie di investimenti per la riorganizzazione del trasporto pubblico locale e lo sforzo programmatorio non irrilevante da parte della Regione Basilicata”.

“I vertici aziendali di FAL – conclude il consigliere del M5S – non hanno dimostrato di avere alcuna visione aziendale; un vero peccato, dal momento che la rete ferroviaria affidata alle Ferrovie Appulo Lucane è una delle realtà più antiche presenti sul nostro territorio regionale”.

Il Consigliere Regionale M5S Basilicata Gianni Leggieri