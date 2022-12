E’ stato pubblicato l’Avviso relativo ai contributi a fondo perduto per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili a servizio delle unità abitative non allacciate alla rete metano e ricadenti nel territorio lucano.

Potranno presentare la domanda i proprietari o usufruttuari diimmobili indipendenti o in condominio. Prevista l’erogazione di un contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 5.000 per l’esecuzione degli interventi, estendibile ad euro 7.500 nel caso di realizzazione congiunta degli interventi, e fino ad un massimo di euro 10.000 per interventi di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici (compresi i sistemi di accumulo) o microeolici per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale.

La richieste dovranno essere inoltrate on line, collegandosi al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it – sezione ‘Avvisi e Bandi’, autenticandosipoi mediante SPIDo CNS (Carta Nazionale dei Sertvizi). Il soggetto richiedente deve essere in possesso di unindirizzo di posta elettronica certificata (Pec) e di uncertificatodi firma digitale. C’è tempo fino al 31.12.2023 per la presentazione delle istanze.

Per tutte le comunicazioni e chiarimenti è possibile utilizzare il seguente indirizzo di Posta ElettronicaCertificata: avvisoferambiente@pec.regione.basilicata.it.

Gianni Leggieri

Consigliere regionale del MoVimento Cinque Stelle