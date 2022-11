Garantire il completamento delle giornate lavorative previste per gli addetti forestali, è questo l’impegno del consigliere del M5S, Gianni Leggieri, il quale evidenzia che “Il prossimo 30 novembre scadono i contratti a tempo determinato sottoscritti dalla platea degli addetti a questo comparto. Ogni anno è prevista la possibilità di recuperare le giornate, a vario titolo non lavorate, nel limite delle giornate retribuibili. Ma niente di tutto ciò è accaduto”.

Il settore forestale in Basilicata è di nuovo nel caos; vi è un vuoto di gestione: mancato recupero delle giornate perse dalle lavoratrici e dai lavoratori, totale mancanza di programmazione delle attività per il 2023, assenza del ricambio generazionale. Il rischio reale consiste nel fatto che i pagamenti degli ultimi mesi potrebbero non essere erogati.

Occorre che la Giunta regionale si impegni per riavviare immediatamente i cantieri per le persone che, per motivi di salute, non hanno terminato le giornate lavorative e questo potrebbe portare ad un disconoscimento contributivo e della disoccupazione agricola.

M5S Basilicata

Gianni Leggieri