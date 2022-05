Le imprese agricole lucane, in forma singola o associata, potranno finalmente trovare ristoro, grazie alla recente approvazione dell’Avviso pubblico che prevede un investimento di 36 milioni e 600 mila euro per sostenere i programmi di sviluppo delle stesse aziende. Obiettivo principale è quello di migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole, di ristrutturarle ed ammodernarle, in una logica di sostenibilità ambientale.

In particolare la Sottomisura 4.1 ‘Investimenti nelle aziende agricole’ favorisce, tra l’altro, l’ingresso e la permanenza dei giovani in agricoltura; incentiva la creazione di reti e network; razionalizza i consumi energetici nel settore agricolo.

I potenziali beneficiari potranno presentare l’istanza di candidatura entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata dell’avviso in argomento. Nella speranza poi che vi sia un elevato numero di richieste, voglio ricordare che sia la delibera di Giunta regionale, la n. 243, che l’avviso sono stati pubblicati sul BURB n. 20 del 6 maggio 2022.

Al termine dell’istruttoria, le graduatorie definitive saranno pubblicate sul BURB e sul sito del PSR Basilicata (www.europa.basilicata.it/feasr).

Gianni LEGGIERI

Consigliere Regionale M5S Basilicata