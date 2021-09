Il 3 e il 4 ottobre si voterà in diversi comuni della Basilicata ed è da qualche giorno che è iniziata la nostra campagna elettorale.

Vogliamo intendere quest’ultima come una grande occasione per dialogare, confrontarci e scambiare reciproci punti di vista al fine di costruire un percorso che ci porti a guardare nella stessa direzione.

La politica è ovunque, tra la gente, tra le piazze e nelle vie dense di vita reale vissuta.

Ed è proprio per questo che abbiamo bisogno di voi, del vostro calore al fine di cambiare insieme le sorti della nostra meravigliosa e ricca terra.

Una terra, da troppo tempo timorosa di andare oltre quella immagine superficiale che spesso, altrove, si ha della nostra Regione.

La Basilicata c’è, esiste, così come i Comuni di questa terra fatta da borghi mozzafiato e da persone oneste e desiderose di fare per il bene comune.

Per tale motivo, scenderemo in campo a sostegno dei nostri candidati:

Viviana Verri, candidata per la seconda volta Sindaca 5 stelle per la città di Pisticci; Alessia Araneo candidata Sindaca della lista Movimento 5 stelle di Melfi; Michele Giordano e Caterina Di Lucchio, candidati certificati 5 stelle per la lista civica “OLTRE” nel Comune di Rionero in Vulture e Donato Pio Fidanza, Antonio Tamburrino e Massimo Baldantoni candidati certificati 5 Stelle per la lista Civica “NOI” per il Comune di Oppido.

Si tratta di persone ormai da anni impegnate nelle battaglie del Movimento 5 Stelle con amore e dedizione per le tematiche che costituiscono il cuore del Movimento stesso, convinti del fatto che sapranno agire con quella correttezza e professionalità che da sempre li contraddistingue.

Il futuro è insieme. Forza!

I CONSIGLIERI REGIONALI

Carmela Carlucci

Gianni Leggieri

Gianni Perrino