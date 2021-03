Fa male constatare che nella nostra Basilicata la donna debba ancora faticare per esercitare la piena sovranità sul proprio corpo. E no, non elemosiniamo aiuto, esigiamo il rispetto del nostro corpo nonché di una legge faticosamente ottenuta, dopo anni di mammane, ferri da calza, violenze, abusi, infezioni e morti.

Bisogna intervenire immediatamente.

Piena solidarietà nei confronti del Collettivo Donne Matera e soprattutto di tutte quelle donne a cui nessuno ha risposto.

Sono passati pochi giorni dalle “celebrazioni” dell’8 marzo e io torno a dire che la donna va rispettata e non celebrata come se fosse una specie animale in estinzione.

Su questo mi aspetto la repentina mobilitazione da parte di tutte le Istituzioni lucane.

Carmela Carlucci

Consigliera regionale M5S Basilicata